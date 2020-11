A San Leone “Bentornate Altalene e Molla a Delfino”

AGRIGENTO. Il comitato Insieme per gioco plaude al gesto di solidarietà che ha consentito di riprtistinare i giochini a San Leone.

“Grazie alla sensibilità della Presidente della IV Commissione legislativa ARS, on. Giusi Savarino, che ha sostenuto l’iniziativa, ed alla celerità dei tecnici del Comune – si legge in una nota – finalmente la nostra” piccola Isola dei giganti ” torna ad essere pienamente funzionante. Cogliamo l’occasione per chiedere al Comune di installare, finalmente, le telecamere che ci furono donate per la vigilanza del parco, e di prestare maggiore attenzione ai bandi ministeriali e regionali volti a finanziare parchi gioco per i più piccoli. Agrigento deve essere una città anche a misura di bambino”.