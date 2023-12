Nei locali del vicino oratorio sarà allestita la casa di Babbo Natale.

Arriva il mercatino di Natale a San Leone organizzato dalla pro loco della zona balneare di Agrigento, presieduta da Paquito Danile, con il patrocinio del comune di Agrigento. Una iniziativa fortemente voluta anche dal consigliere comunale, Fabio La Felice. Gli stand saranno posizionati in piazza Montessori, davanti l’omonima scuola primaria: una scelta che ha un fine ben preciso, quello di valorizzare quel luogo. I mercatini saranno attivi dal prossimo 10 dicembre , alle 10, e visitabili, oltre il 10 dicembre, il 16 e 17 , 20, 21, 22, 23 e 24 . Nei locali del vicino oratorio sarà, inoltre, allestita la casa di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli. Lo scopo dell’iniziativa e’ la promozione delle tradizioni natalizie con gazebo riservati ai commercianti che promuoveranno le loro specialità locali sia in ambito alimentare che di artigianato. Una San Leone vestita a festa, dunque, per le vacanze natalizie, con addobbi, luminarie e quant’altro necessario per far respirare quell’ atmosfera magica che i residenti ed i commercianti vogliono evocare nei visitatori della frazione marittima di Agrigento. A breve ulteriori dettagli sui due eventi che allieteranno le festività natalizie dei residente di San Leone.