A Raffadali la XXI edizione del torneo regionale di biliardo

Domenica 19 febbraio è in programma la finale della prima categoria della XXI edizione del torneo regionale di biliardo ADR Raffadali. Si disputerà nei locali dell’Inter Club Raffadali che assieme all’associazione Donatori di sangue di organizza il torneo. Grande soddisfazione del presidente dell’Inter Club Raffadali, Luigi Costanza che rimarca come “il torneo rappresenti ormai un punto di riferimento per tutti i giocatori di biliardo della provincia e non solo.”

Un torneo che rappresenta il fiore all’occhiello del circolo Inter Club, il più antico della Sicilia. Quasi due mesi di partite emozionanti che hanno attirato l’attenzione non solo dei soci ma di tanti appassionati di questa disciplina.Tre in tutto le categorie partecipanti e domenica saranno premiati primi due di ogni girone.