Porto Empedocle si prepara ad accogliere un Natale speciale, pensato interamente per i più piccoli, per il terzo anno consecutivo. Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna l’evento tanto atteso, con Ohana e la maestria di Eleonora di Girgenti, che sapranno trasportare i bambini in un’emozionante avventura nel passato.

Un Natale come quello dei nostri nonni, dove la semplicità e l’autenticità sono al centro di ogni momento, lontano dalla frenesia del consumismo. In un’atmosfera intima e familiare, i bambini avranno la possibilità di entrare nella casa delle nonne, scoprendo gli antichi mestieri ormai dimenticati e ammirando un presepe animato che rievoca le tradizioni senza tempo.

I laboratori di Ohana offriranno ai più piccoli l’opportunità di esprimere la propria creatività, con pennelli, colori e argilla, dando libero sfogo alla fantasia in un’esperienza unica e coinvolgente.

Non mancherà l’appuntamento con Babbo Natale, che, come da tradizione, farà visita ai bambini per regalare sorrisi e momenti di gioia.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia del Natale, riscoprendo il valore delle tradizioni e creando ricordi indelebili in un’atmosfera calda e accogliente, dove il passato e la tradizione si fondono per regalare emozioni senza tempo.

