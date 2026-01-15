Un nuovo modo di raccontare i libri arriva a Porto Empedocle. Sabato 24 gennaio prende il via lo Speed Date Letterario, una rassegna di incontri culturali che punta su un dialogo diretto, autentico e dinamico tra autori e pubblico.

L’iniziativa, organizzata da Archeoclub Agrigento in collaborazione con VGS LIBRI, propone un format originale: incontri rapidi tra autori e lettori, in cui i libri vengono presentati senza formalismi, attraverso il racconto personale e il confronto immediato, grazie anche alla presenza di testimonial d’eccezione.

L’intera rassegna si svolgerà presso la stazione succursale di Porto Empedocle e vedrà protagonisti tre autori della casa editrice VGS LIBRI.

Raimondo Moncada presenterà Pietro Germi. Gli anni felici in Sicilia, un viaggio nella stagione siciliana del grande regista.

Lorenzo Rosso accompagnerà il pubblico tra le strade di Vigata con La mia Vigata. Con Andrea Camilleri nella città del Commissario Montalbano.

Tony Rocchetta racconterà invece L’ultimo custode. La storia della Chiattulidda, un’opera legata alla memoria e alle radici del territorio.

Tra gli ospiti della serata sarà presente anche Domenico Vecchio, direttore di Agrigento Oggi, a testimonianza del valore culturale dell’iniziativa.

La serata si concluderà in modo conviviale con una degustazione di arancine gourmet, offerta dallo sponsor “La casa del pollo” di Porto Empedocle, pensata come momento di incontro e condivisione.

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati.

È richiesta la prenotazione tramite WhatsApp al 349 4328958.

