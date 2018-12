L’APPELLO DEL DEPUTATO PIGNATONE (M5S): A NATALE COMPRATE SICILIANO

Il parlamentare di Caltanissetta lancia l’iniziativa #CompraSiciliano a favore del Made in Sicily. Previsti incontri con Slow food e Coldiretti.

Roma, 12 dicembre 2018 – “Questo Natale ho pensato di fare qualcosa di diverso, qualcosa che potesse aiutare concretamente le piccole realtà locali. Così nasce “#CompraSiciliano”, una campagna di sensibilizzazione che mira a promuovere i prodotti – e i produttori – del nostro territorio”. Lo dice il deputato siciliano del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, già componente della commissione Agricoltura alla Camera. Iniziative simili esistono in altre regioni d’Italia, ma per la prima volta viene promossa anche in Sicilia. Sono previsti incontri con associazioni di categoria e slow food, anche per far conoscere i prodotti. Un’attività che non si limita ad un post ma vuole sensibilizzare cittadini, produttori ed esercenti.

“In questi giorni di festa, le nostre tavole sono troppo spesso imbandite con alimenti provenienti dal Nord Italia o, addirittura, dall’estero, – dice il parlamentare – ma perché non seguire le tradizioni e, allo stesso tempo, aiutare la nostra microeconomia facendo acquisti mirati? Considerata, peraltro, l’eccellenza che contraddistingue la nostra produzione enogastronomica”.

“Così, ho pensato di lanciare un appello a tutti i cittadini – continua Pignatone – quest’anno trasformiamo il consumismo natalizio in consumo etico, sostenibile e, soprattutto, locale. Basta poco e ognuno può fare la propria parte, non solo per gli alimentari ma per tutto l’artigianato. Così chiedo ai siciliani di scegliere la piccola bottega di quartiere, invito a regalare ceste ricche di prodotti Made in Sicily”.

“Questa iniziativa – conclude il deputato Cinquestelle – non ha colore politico, non parteggia per questo o quell’altro partito. L’obiettivo quello di aiutare la Sicilia e i siciliani e se uniamo le forze possiamo fare tanto. L’iniziativa parte dal Natale ma andrà avanti così da creare un sistema virtuoso per la nostra terra”.