Venerdì 5 agosto a Milena la quarta edizione dello Street Food and Beer. L’evento è organizzato da Carmelo Schillaci in collaborazione con l’associazione Gruppo Folk Gallodoro e con patrocinio del Comune di Milena. Dunque, dopo tre lunghi anni la Via Nazionale di Milena ritornerà a brillare.L’evento “STREET FOOD AND BEER”, è interamente dedicato al cibo di strada, ha lo scopo di coinvolgere tutte le attività gastronomiche che cucineranno, appunto, in strada una varietà di pietanze per allietare il vostro palato; inoltre la birra alla spina accompagnerà ogni piatto scelto da voi, da qui nasce il nome BEER. La serata sarà decorata da tanta buona musica e artisti vari che vi coinvolgeranno lungo tutto il percorso dello street food.