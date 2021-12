A Menfi aperitivo con Lucìe per il ciclo “Femminile, plurale: cultura e comunità”

Aperitivo con Lucìe per il ciclo “Femminile, plurale: cultura e comunità”. Il tour all’insegna della cultura e dell’inclusione promosso da Samantha di Laura, piemontese di Sicilia, Ceo dell’azienda Scirocco Srl, specializzata nell’agro alimentare etico, si è tenuto ieri, sabato 18 dicembre, all’enoteca Maharìa a Menfi con un calice di bio bollicine integrali di “Lucìe” e Tonya Puleo , autrice di “La comune blu” (Navarra editore).

Sullo sfondo di un continuo e cangiante soundtrack musicale, l’autrice descrive le allucinate esperienze di un gruppo di trentenni, complici ma a tratti antagoniste, le cui vicende diventano il simbolo dei dilemmi di un’intera generazione,un momento di transito e trasformazione tra un passato sfuggente e un futuro incerto. Una dimensione nella quale la precarietà è diventata, ancora prima che una questione occupazionale, una vera e propria condizione esistenziale che invade i tempi, gli spazi, le relazioni e la percezione di sé e degli altri.

“Credo fortemente nella diffusione della cultura quale mezzo di evoluzione e inclusione e, in Scirocco, ci adoperiamo per promuovere tutte le attività che ci permettono di allargare gli orizzonti e esplorare mondi nuovi. Oltre alla nostra biblioteca in ufficio, vogliamo promuovere la lettura con tutti i mezzi a nostra disposizione- dichiara Samantha Di Laura- Le nostre confezioni regalo sia di Lucìe, sia di Oliove si accompagnano a libri, invece che biscottini o creme al pistacchio, e, quando possibile, ci piace fare due parole con gli autori, per provare a creare un posto in cui poter fare cose in comune, per citare liberamente Tonya Puleo”.

Brani di Damien Rice, Dusty Springfield, Aretha Franklin fanno da colonna sonora alle vicende raccontate e costituiscono un vero e proprio archivio musicale che la prosa spezzata di Tonya Puleo, palermitana, classe ’78, recupera dai decenni passati per restituirli al lettore contemporaneo.

La narrazione è stata arricchita dalle immagini di Debora Scozzola.

Presenta Alice Titone, autrice della prefazione di “La Comune Blu”.