A Licata non è Natale senza le “Mastazzola” di Teo

LICATA. Una ricetta antica, conservata gelosamente. Un dolce genuino dal sapore unico. Sono “I Mastazzola” così li chiamano i licatesi mentre per il resto d’Italia si chiamano “Mastaccioli”. Matteo Ballacchino “Teo” per gli amici, titolare del bar Teo in via Campobello a Licata, è molto impegnato in questo periodo pre-natalizio nella preparazione del dolce dal colore scuro.

“Da più di 30 anni – dice Teo Ballacchino – preparo “I mastazzola” seguendo una ricetta tradizionale che nella mia famiglia si tramanda di generazione in generazione. Una ricetta “segreta” che ci consente di rendere originale e genuino il nostro prodotto”.