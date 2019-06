A Lezione con Jacques Cavè al maneggio San Benedetto di Favara

Si rinnova, questo fine settimana 7-9 giugno al maneggio San Benedetto di Favara, l’appuntamento con Jacques Cavè nome noto nel mondo dell’equitazione.

Istruttore e ideatore dei pony games, Jacques è uno dei maggiori esperti a livello nazionale nell’insegnamento dell’equitazione ai bambini e ai ragazzi, bisogna riconoscergli il merito di aver portato dalla Francia un nuovo modo di “andare a Cavallo”, una nuova cultura di fare equitazione.

Anche quest’anno Gerlando Costanza, Ludovico Dulcetta e Lisa Agozzino si sono impegnati e prodigati per far rivivere alle amazzoni e ai fantini l’esperienza di “andare a scuola” da un grande maestro, esperienza che rappresenterà per tutti loro un momento di crescita non solo a livello sportivo, ma anche e direi soprattutto personale.

L’equitazione è uno sport che aiuta ad avere una maggiore consapevolezza di se stessi, con effetti fisici e psicologici notevoli. Andare a cavallo stimola l’attenzione, la concentrazione, l’agilità, la destrezza e l’equilibrio.

L’evento di questo fine settimana potrebbe essere l’occasione giusta per recarsi al Maneggio San Benedetto di Favara, e scoprire un’interessante realtà che coinvolgerà grandi e piccini .