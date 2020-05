A Lampedusa altri 156. Martello: isola in ginocchio, manca il Governo

Emergenza nell’emergenza. Da una parte la minaccia del contagio del Covid19 dall’altra gli sbarchi. Dopo i circa 150 di ieri, giunti in tre diversi sbarchi, stanotte a Lampedusa, ne sono arrivati altri 156 su una imbarcazione scortata da Guardia di finanza e Capitaneria di porto. “L’isola è in ginocchio, manca il Governo – dice il sindaco Toto’ Martello intervenuto a Skytg24 – che ci troviamo in piena emergenza sanitaria, con la necessita’ di dovere gestire i rischi e la quarantena per il coronavirus. Non saprei chiamarla altrimenti, anche se quando lo faccio altri si innervosiscono. Attualmente, infatti, con i 156 arrivati stanotte, ci sono nell’isola 380 migranti. Stamane il programmato trasferimento dei 116 ospiti dell’hotspost. Restano tutti gli altri sul molo Favarolo. Se questa non e’ emergenza sanitaria… il centro ne puo’ contenere solo 96”. Poi c’e’ la questione della nave-quarantena: oggi l’aggiudicazione della gara e l’individuazione del natante che fara’ da spola tra Lampedusa e Pozzallo: “Oggi l’attesa comunicazione degli esiti della gara – prosegue Martello – un passo richiesto e voluto, ma non potra’ essere sufficiente con questi numeri”.