A Grotte “Dalla terapia alla terra-pia”

Grotte ha accolto l’iniziativa: «Dalla TERAPIA alla TERRA-PIA», il disagio mentale si cura in cammino. Un’esperienza di cammino in compagnia che si ripete da anni e coinvolge persone con disagio psichico, familiari e volontari, ma anche chi vuole semplicemente riscoprirsi pellegrino. Protagonista la MAGNA VIA FRANCIGENA. Il progetto è stato promosso da alcune associazioni di Prato in collaborazione con il Comune di Prato, l’Azienda USL Toscana Centro.

“Ci auguriamo che anche le associazioni presenti nel territorio agrigentino possano replicare il progetto”, dicono l’assessore alla Cultura, Alessandra Marsala , il Vicesindaco con delega ai Servizi Sociali , Roberta Di Salvo, e il Sindaco, Alfonso Provvidenza.