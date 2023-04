A Favara inaugurata la nuova sede del Patronato Sias del MCL

Solenne inaugurazione nel tardo pomeriggio di venerdì 31 marzo della nuova sede del Patronato Sias del MCL, (Movimento Cristiano Lavoratori) presieduto di fatto da Rosario Cinquemani, anche se di diritto è il padre Lillo.

Presenti il Presidente Regionale MCL – D’Antone Sergio ed il Presidente Regionale del Patronato Sias, Sciacca Cipriano.

Larga la partecipazione di cittadini e cittadine favaresi, che non hanno voluto mancare ad un momento così importante e significativo del Patronato, dove davvero trovano assistenza qualificatasui vari problemi di carattere economico, assistenziale e fiscale, oltre al momento particolare dell’annuale dichiarazione dei redditi.

Come è a tutti noto, oggi sono tanti i problemi con cui il comune cittadino deve confrontarsi in tante situazioni, con un groviglio di leggi esistenti.Oltre ai temi fiscali, sorgono poi spesso problemi che riguardano le pensioni, la previdenza, altre materie legali, del lavoro, ecc. ecc…

E quindi ecco il soccorso che viene chiesto ai Patronati, al Patronato Cinquemani come a Favara viene comunemente chiamato; ove si trova gente disponibile, gentile e soprattutto qualificata, sempre pronta a dare il consiglio giusto al momento giusto

Inaugurazione della nuova sede fissata, come abbiamo detto il 31 marzo u.s. proprio quasi sul finire della Quaresima, all’antivigilia dell’inizio di questa Settimana Santa, in cui contempleremo Gesù Cristo, per noi Crocifisso, morto e risorto.

Questo Gesù di Nazareth, vero Dio e vero uomo, che ha dato mandato agli Apostoli ed alla sua Chiesa, di evangelizzare, cioè annunciare la salvezza con il suo messaggio di fraternità , verità e d giustizia. Di giustizia anche sociale, ciascuno tutelando i suoi diritti, ma contemporaneamente adoperandosi a compiere fedelmente i propri doveri .

La Dottrina Sociale che la Chiesa, nel tempo ha elaborato cercando i tradurre in pratica i principi del Vangelo, mira a costruire una società fondata sulla fraternità e sulla giustizia, valorizzando ciascuno i suoi talenti.

Il MCL nato all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso, in un momento ideologicamente assai travagliato, differenziandosi da altre Associazioni, pure cristiane, ha ritenuto necessario propugnare un’idea di capitalismo dal “volto umano” in cui la libertà di mercato, deve confrontarsi con i principi irrinunciabili di solidarietà e sussidiarietà. Il riferimento è sempre alla dottrina sociale della Chiesa ed agli insegnamenti del suo Magistero, in un quadro di “libertà di scelta” e di profonda comunione con tutte le diverse componenti del variegato mondo dell’associazionismo cattolico.

Ed a Favara, con la guida autorevole ed illuminata del grande Lillo Cinquemani, – (che seppur non vedente, mostra di avere più luce di molti, tanta luce in tutti i sensi)-, è venuta fuori una famiglia con tre figli, Rosario, Ferdinando e Marco, che illuminati dal padre, hanno maturato positivamente al loro personalità, favorendo la nascita a Favara del Patronato Sias del (Movimento Cristiano lavoratori) MCL che fornisce assistenza ad una fascia di cittadini che si è allargata negli anni e continua ad allargarsi, per cui la vecchia, angusta sede risultava davvero inadeguata; ed è stato perciò necessario cercare una sede più ampia e meglio dotata dei confort oggi in genere richiesti, in piazza Garibaldi accanto alla Chiesa della BMV del Carmelo. La benedizione impartita da un Parroco del luogo, dopo un momento di riflessione e di preghiera comunitaria, ha inteso implorare dal Signore l’aiuto per tutti, e soprattutto la divina ricompensa per quanti ricorrendo al Patronato, trovano mente, occhi e cuore per far crescere la cultura della fraternità, in un clima di giustizia, legalità e carità.