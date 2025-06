La contemporanea visione della pizza secondo Antonio Urso

Non chiamatela solo pizzeria: è Contemporanea, è Urso. A soli 12 minuti di macchina dal centro di Agrigento, Capitale della Cultura 2025, lungo Corso Vittorio Veneto a Favara, si trova Antonio Urso Pizzeria Contemporanea, un angolo dove la tradizione si fonde con l’innovazione, dando vita a un’esperienza gastronomica unica. Qui, la pizza non è solo un piatto, ma una vera e propria espressione della cultura culinaria italiana. La creazione di Antonio Urso parte dall’elemento fondamentale: l’impasto. Ottenuto da un mix di farine di grano tenero tipo zero, arricchito con farro, segale e crusca tostata, l’impasto si distingue per la sua croccantezza esterna e la scioglievolezza interna. Il bordo alto, tipico della pizza napoletana, aggiunge un tocco di tradizione a una base dal sapore equilibrato, rendendo ogni morso un’esperienza di leggerezza e qualità.

Antonio Urso non si limita a proporre varianti della pizza tradizionale, ma spinge verso una rivisitazione creativa, mantenendo però un legame forte con la Sicilia e i suoi ingredienti tipici. Tra le creazioni più ammirate, spicca la Quattro Formaggi Rivisitata. Un mix raffinato di mozzarella di bufala ragusana, piacentino ennese, cialda di grana padano, mousse di gorgonzola dolce e confettura di agrumi siciliani. Ogni boccone è una combinazione perfetta di cremosità e freschezza, con una nota agrumata che aggiunge vivacità al piatto.

La Fuori Norma è invece un omaggio alla tradizione siciliana: prosciutto cotto in uscita, chips di melanzane croccanti, fonduta di parmigiano e pomodoro San Marzano saltato con aglio e origano. Una reinterpretazione gourmet della celebre pasta alla Norma, che fa sentire la Sicilia in ogni ingrediente.

Il fiore all’occhiello del locale è la Dolce Vita, una pizza che mescola sapori intensi ma ben bilanciati. La passata di datterino giallo siciliano si incontra con la stracciatella locale, il crudo San Daniele stagionato 20 mesi, i datterini rossi di Pachino semisecco e un delicato pesto di basilico. Un’armonia di ingredienti che conquista al primo morso.

Oltre alle rivisitazioni, la pizzeria offre anche classiche intramontabili come la Margherita, la Parmigiana con melanzane fritte e la Calabrese con salame piccante. Ma non mancano le specialità uniche, come la Armatore, dove fiordilatte della Latteria Sorrentina si sposa con datterini semidry gialli e rossi, alici di Cetara “Armatore”, pesto di basilico homemade e polvere di limone. Un tripudio di freschezza e sapidità che rende questa pizza una vera delizia per il palato. Anche la Pizza Fritta Napoletana merita una menzione d’onore. Un omaggio alla scuola partenopea con ricotta di fuscella, provola affumicata a paglia, paesanella Levoni, pomodoro San Marzano, pepe nero e basilico. Una combinazione che porta il gusto napoletano direttamente a Favara.

Con circa 100 posti a sedere e una veranda esterna che si apre nei mesi estivi, Antonio Urso Pizzeria Contemporanea è il luogo ideale per chi cerca un’esperienza gastronomica completa. L’ambiente, accogliente e curato nei minimi dettagli, contribuisce a rendere ogni visita unica. Aperta tutti i giorni tranne il mercoledì, la pizzeria è un punto di riferimento per gli amanti della pizza d’autore e per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica che coniuga tradizione e innovazione. Un indirizzo da non perdere per chi è alla ricerca dell’eccellenza nella cucina italiana, a pochi passi da Agrigento e dalla sua celebre Valle dei Templi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp