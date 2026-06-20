Si sono ritrovati dopo 50 anni dal diploma gli ex studenti della quinta F dell’istituto tecnico commerciale per ragionieri “M.Fodera”. Era il 1976 quando si sono diplomati. A distanza di mezzo secolo hanno trascorso una allegra serata rievocando, come sempre accade in questi casi, vecchi ricordi dei banchi di scuola.

La rimpatriata e’ trascorsa attorno alla tavola del ristorante Mirasole a San Leone.

I partecipanti: Gerlando Fiorenza; Alberto Panarisi; Maurizio Sciabica; Jacques Caci; Liborio Giracello; Nino Nocera; Simone Gramaglia; Libertino Caruana; Elio Gueli; Vincenzo Buggea; Giuseppe Vizzini; Francesco Termini; Salvatore Catalano; Giuseppe Rampello; Pietro Puletto; Francesco Lo Presti.

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