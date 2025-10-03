Sabato 4 ottobre a cura del “Club Auto e Moto d’epoca Valle del Platani Classic” si svolgerà, presso la Piazza Duomo di Casteltermini, il “Raduno Statico di Auto e Moto d’epoca”. Il programma, con inizio alle ore 17.30, prevede la registrazione e l’esposizione di tutte le auto e moto d’epoca partecipanti. L’iscrizione è gratuita. Alle 18.30, si esibirà, con la sua spettacolare e antichissima danza, il gruppo folklorico del Tataratà e alle 19.30 seguirà un momento musicale a cura del

gruppo “Duo amanti del liscio”, con brani degli anni 60 e 70.

La manifestazione si concluderà con la consegna, da parte del “Club Auto e Moto d’epoca Valle del Platani Classic”, dei Trofei “Volante Sicano” ai piloti dei Comuni dei Monti Sicani e dei Trofei “Over55” ai tre piloti primi in questa speciale classifica tra i partecipanti al “1⁰ Rally dei Monti Sicani”, inoltre, da parte di Aci Sport Agrigento, verranno consegnati dei riconoscimenti a tutti i piloti dei Comuni dei Monti Sicani che si sono contraddistinti in occasione del “1⁰ Rally dei Monti Sicani”.

