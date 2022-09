A Caltanissetta un corso per diventare “Clown di Corsia”

La Clown terapia è stata conosciuta della stragrande maggioranza delle persone grazie al film “Patch Adams” con attore protagonista il grande e compianto Robin Williams.

“Lo scopo di tutte le nostre azioni è portare umanità a chi soffre, aggiungendo un po’ di sano umorismo” questa è una delle frasi più celebri del dott. Adams e questo è quello che cercano di realizzare ogni domenica i clown di corsia della sezione VIP Viviamo in Positivo ODV di Caltanissetta.

VIP ViviamoInPositivo Italia ODV è la federazione che collega e coordina 71 associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano e Repubblica di San Marino.

Le finalità principali di VIP Italia sono quelle di promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico; fornire e garantire una Formazione costante avanzata e specialistica, a più di 4000 volontari clown che prestano regolarmente servizio nelle oltre 200 strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia; promuovere il Vivere in Positivo e il volontariato Clown in ogni situazione di disagio fisico o sociale, non solo in Italia, ma anche nel Terzo Mondo; sensibilizzare al Vivere in Positivo attraverso eventi, pubblicazioni e testimonianze.

Ogni domenica i volontari clown di Caltanissetta vanno all’Ospedale S. Elia nei reparti di Pediatria ed Oncologia, nelle RSA e nei centri di accoglienza per bambini per donare un sorriso che possa alleviare le sofferenza della malattia e rompere la monotonia della degenza a pazienti e ai familiari.

Ad oggi è convinzione comune degli esperti che la cosiddetta “Terapia del Sorriso” sia non solo in grado di aiutare i malati a vivere meglio la loro patologia, ma apporti anche notevoli benefici a livello di respirazione, ossigenazione, circolazione, nonché di riduzione dello stress e degli stati ansiogeni.

I Clown di VIP Caltanissetta da settembre sono finalmente ritornati in servizio dopo lo stop dovuto alla pandemia anche se mai hanno smesso di “allenasi” e prepararsi per essere pronti alla ripresa dei servizi.

Per andare in reparto infatti non si improvvisa ma è necessario formarsi e prepararsi costantemente.

Per questa finalità il 4,5 e 6 Novembre si terrà a Caltanissetta il 6º Corso Base per Clown di Corsia tenuto da un formatore nazionale.

Questo rappresenta il primo passo per ottenere il naso rosso e poter indossare il camice ed andare in corsia.

Non occorre essere medici nè operatori sanitari ma chiunque voglia spendersi nel volontariato più chiedere informazioni ai due referenti di VIP Caltanissetta, Vincenzo Macaluso “Scricciolero” 3206895016 o Giuseppe Miccichè “Trullallero” 3382104366

sarà un’esperienza altamente formativa che permetterà anche un importante lavoro introspettivo.