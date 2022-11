Il mio pane d’autore, ecco la “Chiattulidda” grano antico di Tony Rocchetta (VIDEO)

Studio, ricerca, lavoro e perseveranza. Tony Rocchetta ce l’ha fatta, obiettivo raggiunto. Il pane come sinonimo di vita, lavoro onesto e sacrificio. Ed ecco il pane che lo stesso Rocchetta ha voluto definire d’autore, perchè di grani antichi. Si tratta di una pane autentico e genuino ricavato dalle farine di grano “Licatesa-Chiattulidda” . Ritrovata grazie ad un anziano del paese. Il confronto con la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, poi è stato decisivo per il suo riconoscimento. Rocchetta è promotore anche della prima pasta artigianale di grano antico a Licata , garanzia di qualità di un prodotto pronto ad arrivare in tavola come base per una sana alimentazione e informazione culturale. GUARDA L’INTERVISTA VIDEO>>>>

