8^ selezione Regionale Miss italia Sicilia Ovest a Grotte

8^ SELEZIONE REGIONALE MISS ITALIA SICILIA OVEST

PIAZZA UMBERTO I GROTTE (AG)

17 LUGLIO 2019 ORE 21:30

Mercoledì 17 luglio, si terrà in Piazza Umberto I a Grotte, l’8^ Selezione Regionale di Miss Italia Sicilia ovest, alle ore 21:30.

Un viaggio iniziato a Marzo, quello di Miss Italia Sicilia ovest; il Patron Mario D’Ovidio, coadiuvato dal suo staff, è alla ricerca della futura Miss Italia. Già 7 le tappe realizzate nelle location più belle delle province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

Al momento sono già 44 le finaliste che accederanno alle finali regionali (che avranno inizio il 20 luglio), che permetteranno loro successivamente di accedere alle prefinali nazionali dell’80^ edizione di Miss Italia di Patrizia Mirigliani.

Eleganza, bellezza, talento, sono alcune delle qualità presenti sulle passerelle di Miss Italia Sicilia ovest.

La prossima tappa si svolgerà a Grotte, in provincia di Agrigento.

Da sempre Grotte è palcoscenico di eventi di un certo spessore artistico e culturale. Da alcuni anni è in prima linea contro la violenza sulle donne, tema che sta molto a cuore allo staff di Miss Italia, infatti a San Valentino ha lanciato l’hashtag #guardabenechiami, che da subito ha dato il via ad una reazione a catena.

Ci sarà spazio anche per questa tematica sociale sul palco dell’8^ Selezione Regionale di Miss Italia Sicilia ovest.

Le ragazze in concorso sfileranno in diverse tenute.

Nel corso della serata saranno presenti alcune Miss vincitrici delle tappe precedenti, e alcune prefinaliste nazionali dello scorso anno. Non mancheranno le eccellenze del territorio nel canto e nel ballo.

La direzione organizzativa è affidata alla Dottoressa Veronica Caruso.

Foto a cura di Tiberio Cantafia.

A condurre la serata Angelo Palermo.