8 marzo, nella biblioteca comunale attivato “Pit Baby stop”

Come preannunciato, è stato inaugurato questa mattina presso la Biblioteca La Rocca, l’angolo per l’allattamento e il cambio dei bambini (Pit Baby stop). L’iniziativa nasce da un’idea progettuale dell’Unicef, a cui il Soroptimist ha aderito con un protocollo d’intesa per la sua realizzazione nei luoghi di cultura: musei, mostre e, nel nostro caso, biblioteche. Ad Agrigento si è scelta la biblioteca La Rocca anche per la sua posizione centrale e per la vicinanza ai punti di arrivo e partenza di piazza Marconi e di piazza Rosselli. L’attrezzatura per arredare l’angolo è stata offerta dal Soroptmist guidato dalla dottoressa Olga Milano. Alla cerimonia di taglio del nastro hanno partecipato oltre alle dottoresse Olga Milano e Lilly Bruna presidente Unicef Agrigento, anche l’assessore alle Pari Opportunità Roberta Lala e la moglie del sindaco Miccichè, dottoressa Antonella Sajeva.