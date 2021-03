8 marzo, Angela Galvano (Arci Agàpe): ” le donne devono continuare a dare un contributo fattivo”

Il Presidente del Circolo Arci Agàpe di Agrigento , Angela Galvano, nel giorno dell’8 marzo si rivolge a tutte le donne che continuano a mobilitarsi per i loro diritti, per affermare il ruolo di madri-mogli-lavoratrici-impegnate in politica e nella società. “Da oltre un decennio siamo impegnati con passione e dedizione, in occasione dell’8 marzo, ad organizzare eventi- dice- ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ci inducono a rimandare ogni iniziativa ad un momento più propizio. Ma questo non vuol dire che ci fermiamo, anche quest’anno vogliamo essere presenti per ricordare che “NOI SIAMO QUI”!

SIAMO QUI per dire BASTA alla discriminazione sul posto di lavoro, all’esclusione o marginalizzazione dai luoghi di potere della politica e dell’economia, alla mancata condivisione del lavoro di cura all’interno della famiglia, all’assenza di servizi a sostegno della maternità, alla violenza fisica e psicologica, alle donne-oggetto, alle schiave di vecchie dinamiche di oppressione”.

La Galvano continua : “dobbiamo continuare con ostinazione e caparbietà dando il nostro contributo fattivo e propositivo per realizzare un mondo realmente paritario, tenendo in mano “la fiaccola dell’uguaglianza” al fine di rendere la nostra società più giusta. NOI continuiamo a tenere in mano quella “fiaccola” che abbiamo stretto con il nostro entusiasmo e la nostra determinazione, ne ci fermeremo a causa del Covid, che ci costringe soltanto a rallentare. Riprenderemo le nostre iniziative ed attività, perchè crediamo nel ruolo dell’associazionismo e nell’importanza della condivisione. Non intendiamo restare a guardare, ma vogliamo esserci , ci siamo stati e torneremo ad essere tra le strade, tra la gente e con la gente.

Buon 8 marzo a tutte e a tutti dall’associazione circolo Arci Agàpe di Agrigento!”