75° Mandorlo in Fiore, i prossimi appuntamenti

Dopo l’accensione del Tripode dell’Amicizia per l’apertura ufficiale delle manifestazioni del 75° Mandorlo in Fiore, oggi, 8 marzo, ad Agrigento, i gruppi partecipanti al 65° Festival Internazionale del Folklore hanno animato le principali vie e piazze della città. Dalle ore 18,30 i performer faranno tappa in alcuni quartieri: a Fontanelle, nello Spazio Polifunzionale Monsignor Russotto; a Giardina Gallotti, in piazza Belvedere; a Montaperto, Piazza Caduti di Marcinelle; a Villaseta, in Piazza Madonna della Catena; al Villaggio Peruzzo, in piazza San Pio X; al Villaggio Mosè, in piazza del Vespro; infine, tra via Atenea e Porta di Ponte. Saranno, invece, a San Leone sabato dalle 11 in piazzale Giglia.

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna, che ricorre oggi, il “75 Mandorlo in Fiore” celebra l’evento “Woman Life Freedom”, nome che richiama la nota campagna di sensibilizzazione internazionale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Ande, Fidapa, Inner Wheel Club, Soroptimist Club, Associazione Maria Cristina di Savoia. A inaugurare l’iniziativa nel pomeriggio, dalle ore 16, un flash mob al Parco Archeologico della Valle dei Templi, nell’area dell’Ekklesiasterion. Sarà dedicato alle donne iraniane, in particolare, e a tutte le donne, in nome dei loro diritti e della loro libertà.

A seguire, nella Sala Fazello del Museo Archeologico Pietro Griffo, è in programma un excursus storico di alcune figure femminili simboliche, accompagnato da brani musicali.

In considerazione delle grandi richieste e dell’ormai prossimo esaurimento dei posti per lo spettacolo del 65° Festival Internazionale del Folklore, di venerdì 10 marzo, al Teatro Pirandello, gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare e di proporre lo stesso spettacolo anche domani, giovedì 9 marzo, con inizio sempre alle 20,30.

I performer si esibiranno, domani mattina, con lo spettacolo in piazza Cavour previsto per le ore 11.

E poi, sempre domani, il premio “Claudio Criscenzo” sarà assegnato al gruppo dei “Bambini del Mondo” che meglio interpreta la gioia del Folklore e si distingue nel trasmettere le proprie tradizioni popolari.La cerimonia è in programma al Museo Archeologico Pietro Griffo, ore 21.

I biglietti degli spettacoli di domani e venerdì, sono al prezzo di 17 euro; sabato per gli spettacoli delle 15,30 e delle 20,30, al Palacongressi, il prezzo è di 22 euro.