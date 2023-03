75° Mandorlo in fiore, “Agrigento Centro” adotta il “Perù” (VIDEO)

Mandorlo in fiore 2023, nelle scuole il progetto “Adotta un Patrimonio”

Quest’anno dopo ben 3 anni di stop forzato a causa delle pandemia, si intende offrire agli studenti degli istituti di agrigento un progetto che miri all’inclusione sociale e allo scambio culturale tra i gruppi rappresentativi dei patrimoni immateriali, che saranno ospiti e gli alunni stessi, in un ottica di salvaguardia del patrimonio. Il progetto, che avrà inizio dal giorno 6 febbraio 2023 fino all’appuntamento in plenaria con i gruppi ospiti, da svolgersi nelle ore curriculari, non comporta oneri per la scuola. Nell’ambito di questo progetto questa mattina il gruppo del “Perù” è stato ospitato nell’aula magna della Scuola Garibaldi che fa parte dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro. Ecco il video con le interviste >>>>