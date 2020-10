5 usi alternativi del caffè da non perdere

Tra i vari piaceri che molti italiani amano concedersi, il caffè occupa sicuramente un posto d’onore: lo si beve al mattino per iniziare al meglio la giornata, così come dopo i pasti per digerire meglio o al pomeriggio per fare un break tra una riunione di lavoro e l’altra.

Probabilmente, però, in molti non sanno che il caffè può essere utilizzato anche per altri scopi (e non solo per una gratificazione personale), soprattutto se si conservano gli scarti ottenuti dalla sua preparazione o se rimangono alcuni chicchi o granelli di polvere inutilizzati. Tutto dipende dalla tipologia di caffè che si ha in casa: il contenuto di alcune cialde e capsule, ad esempio, non corrisponde sempre a puro caffè, ma può comprendere anche aromatizzanti o altri ingredienti non proprio adatti ad altri impieghi. In ogni caso, che si tratti di capsule, cialde, caffè macinato o in grani, esistono tantissimi usi per riciclare sia involucro, che contenuto; ecco 4 spunti utili e interessanti!

Deodorante elimina-odori

Il primo campo che vede un ampio utilizzo del caffè è quello della profumazione ambienti. Chi ama i profumi sarà sicuramente a conoscenza dell’elevata capacità dei chicchi di caffè di assorbire gli odori dissolti nell’aria, eliminando quelli sgradevoli e rilasciando una sensazione piacevole e coinvolgente. Per attuarlo, basta seguire il classico “metodo della nonna” che prevede di riempire un sacchettino di tessuto con qualche chicco di caffè o un paio di cucchiaini di caffè in polvere, chiuderlo con un nastrino e posizionarlo all’interno di armadi o cassetti. Nell’arco di qualche giorno, il contenuto andrà ad assorbire i cattivi odori presenti restituendo il proprio piacevole profumo!

Fertilizzante per orto e giardino

Quante volte sarà capitato di buttare via il caffè usato tra i rifiuti organici? Praticamente sempre, ma solo perché in molti non sanno che la polvere di caffè contiene alcune sostanze nutritive perfettamente assorbibili dalle piante, contribuendo al loro sviluppo e alla loro crescita. Per evitare gli sprechi e ottenere un fertilizzante del tutto naturale, bisogna svuotare la macchinetta del caffè, le cialde e le capsule e raccogliere tutta la polvere residua ancora umida; in seguito, basterà semplicemente aggiungerla alla terra già presente in giardino o in balcone, dando vita anche ad un substrato decisamente piacevole alla vista.

Esfoliante naturale

I chicchi di caffè offrono un grande vantaggio: sono duri e coriacei. Infatti, per tritarli è necessario utilizzare un apposito macinacaffè in grado di rompere anche i materiali più resistenti e compatti. La polvere che fuoriesce da questa operazione rimane molto dura e, al contempo, si presenta piuttosto ruvida; questa sua caratteristica la rende l’ingrediente ideale da aggiungere sia nei detergenti per la casa con l’obiettivo di rimuovere anche lo sporco più ostinato, sia nei cosmetici per viso e corpo per ottenere un esfoliante naturale. Il caffè, di per sé, ha proprietà anti-ossidanti e disintossicanti e proprio per questo può essere utilizzato anche liquido e applicato direttamente sulla parte interessata. Provare per credere!

Additivo per gli scarichi di casa

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di avere a che fare con gli scarichi di casa leggermente otturati, soprattutto quelli presenti in cucina: i residui di cibo che, involontariamente, volano giù dal lavandino si depositano creando una vera e propria ostruzione. Ecco che il caffè diventa la soluzione ideale, oltre che la più immediata ed economica: basta conservarne i fondi e gettarli all’interno dei tubi otturati insieme ad abbondante acqua calda. Alla fine, le tubature risulteranno non solo libere, ma anche estremamente profumate!

Repellente anti-zanzare

Un ultimo impiego del caffè può risultare davvero salvifico, in certi casi: repellente contro le zanzare, del tutto naturale e straordinariamente efficace! Per realizzarlo bisogna bruciare un po’ di polvere di caffè poggiandola su un piattino ricoperto di alluminio a sua volta posizionato su un fuoco lento. Non appena l’odore comincerà a sprigionarsi nell’ambiente le zanzare, infastidite e impaurite, scapperanno via senza più tornare indietro! Per aumentarne l’efficacia, si può spargere un po’ di polvere in prossimità di acqua stagnante dove, si sa, le zanzare amano sostare.

In alternativa, si può utilizzare anche il caffè liquido semplicemente versandolo all’interno di un nebulizzatore, mescolandolo con dell’acqua e spruzzandolo nelle zone di interesse. Anche in questo caso, la fuga delle zanzare è assicurata!