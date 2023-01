5 idee per arredare il bagno di una coppia

Condividere un bagno in coppia a volte è complicato, ed è per questo che è importante prestare attenzione alla distribuzione dello spazio e gestirla in modo che ognuno possa organizzare le proprie cose.

Puoi decorare il tuo bagno in molti modi diversi, in commercio puoi trovare una vastissima scelta di arredo bagno dai mobili ai sanitari, dalla vasca da bagno ai box doccia, e tutti i relativi accessori e complementi necessari, ma una delle cose più importanti da considerare è lo spazio per il lavandino e il mobile del lavabo. Di seguito ti diamo alcune opzioni in modo che sia tu che il tuo partner abbiate il vostro spazio organizzato.

1. Armadi e lavandini separati

Se puoi contare su un bagno spazioso, la chiave è posizionare due mobili diversi con due lavabi, uno per ciascuno. Appoggiati sul piano o sospesi, la questione è che ogni membro della coppia abbia il proprio spazio. Ma non dimenticare che non è conveniente rompere con l’estetica del bagno. Devi lasciare uno spazio tra i due lavandini in modo che la mobilità sia facilitata durante il lavaggio quotidiano.

Se sei di quelli che preferiscono un lavabo singolo ma dalle dimensioni generose, scegli di posizionare due rubinetti, uno per ogni estremità. In questo modo otterrai la stessa indipendenza di avere due lavelli separati. Posizionando sotto il lavello mobili per l’arredo bagno con buona capacità contenitiva e cassetti indipendenti, ognuno avrà uno spazio da organizzare a proprio piacimento.

2. Ottimizzare lo spazio libero

Devi lasciare spazio nel bagno in modo che le due persone che vivono insieme possano usarlo contemporaneamente. Per questo è fondamentale soprattutto ridurre l’ingombro ed eliminare le cose che non utilizziamo.

Puoi anche posizionare un wc sospeso per ridurre lo spazio. Se non puoi posizionare due mobili, puoi condividere un cassetto del mobile per ciascuno, oppure posizionare una mensola o un modulo chiuso per creare un vano per ciascuno.

Infine, ricorda che dovresti sfruttare al meglio la capacità contenitiva dei mobili e degli armadi per quello che ti serve, e che puoi anche aggiungere altri optional come cassettiere, pensili sottolavelli, moduli con ante, cassetti, mensole, eccetera.

3. Adottare soluzioni per l’ordine

Indipendentemente dallo spazio di cui disponi, in un bagno condiviso deve prevalere l’ordine. Se il bagno non è ordinato e caotico, anche la convivenza in questo spazio sarà difficoltosa.

Se due persone usano lo stesso bagno, è conveniente che sia raccolto e organizzato con oggetti come cestini, scatole o scomparti. In questo modo sarà più facile mantenere un buon ordine, rimettere ogni cosa al suo posto, e provvedere alla pulizia del bagno.

4. Posizionare uno specchio su misura

In un bagno condiviso è fondamentale posizionare un grande specchio per evitare di disturbarsi a vicenda. Sotto questo aspetto, le esigenze della coppia possono essere diverse, quindi è possibile aggiungere un ingrandimento da tavolo o estensibile per facilitare l’igiene quotidiana.

Una buona opzione è posizionare uno specchio allungato che copra l’intero piano del lavabo per entrambi, e puoi anche segnare la separazione con due specchi, incorniciando ogni rubinetto. Anche questo sembrerà molto elegante.

5. Sostituire la vasca con la doccia

Sostituire la vasca da bagno con una doccia capiente può essere una buona soluzione. Prima di prendere questa decisione drastica, concordala con il tuo partner. Lo stesso se si decide di eliminare il bidet per guadagnare metri al bagno. Nell’arredare gli spazi condivisi è conveniente non dare tutto per scontato.

Se lo spazio lo permette, valuta la possibilità di integrare una doppia doccia, con le attrezzature necessarie in duplice copia. Usa rubinetti e irrigatori indipendenti: così ognuno potrà impostare la temperatura che più gli piace.