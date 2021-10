5 criteri per scegliere un broker online

Quando parliamo di broker che cosa intendiamo? Un esperto della finanza capace di consigliare al meglio su come investire i risparmi. Cifre che possono essere più o meno importanti e investimenti non necessariamente a lungo termine. Una pratica finanziaria che riscuote sempre maggiore successo è quella del trading online, uno strumento di tipo finanziario che permette di avere un guadagno a breve termine. Si comprano e rivendono dei titoli; i benefits dipendono dal margine tra il prezzo iniziale e quello finale.

Il trading online viene effettuato tramite un software e per trarre i maggiori vantaggi, ma soprattutto non correre rischi, risulta indispensabile conoscere il mercato. Avere a disposizione un broker di fiducia, un esperto di finanza appunto, può rivelarsi un valore aggiunto da non sottovalutare. In questo articolo vi daremo 5 criteri per la scelta.

La piattaforma

La valutazione del broker è collegata, in molti casi, a quella della piattaforma online, ovvero al software che consente di effettuare trading online. Se sei curioso di scoprire quali sono i programmi migliori puoi leggere di più, in questo modo avrai le idee più chiare anche rispetto al broker. Un altro modo per conoscere la piattaforma è quello di dare uno sguardo alle recensioni, le quali rappresentano una sorta di passaparola nel mondo digitale.

Quale investimento voglio fare?

Un altro fattore chiave è questo: capire se mi piace di più l’idea di investire su uno o più beni e soprattutto se interessa avvalersi di un variegato numero di strumenti. In poche parole: voglio effettuare un investimento semplice da gestire o uno più complesso? Un broker esperto vi saprà consigliare anche su questo e dovrà essere competente in entrambi i casi.

La reputazione

La reputazione è un elemento che contraddistingue qualsiasi professionista. Vi fareste mai visitare da un medico non ritenuto da tutti affidabile? La gestione dei soldi è delicata, quasi quanto quella della salute e il nostro esempio può sembrare provocatorio ma non è poi tanto lontano dalla realtà. L’affidabilità di un broker è il suo tratto distintivo e porta a considerarne l’esperienza e la serietà. Non esitate a verificare.

La sicurezza

La sicurezza che offre un broker è quanto mai importante, dal momento che si tratta comunque di una pratica online. Se è vero che i sistemi legati al digitale hanno fatto passi da gigante, oggi, è altrettanto valido affermare che non tutti i broker sono uguali. Anche in questo caso vale quanto detto in precedenza: non esitate a informarvi e verificare la sicurezza.

Quali sono i costi

Naturalmente un broker ha un costo. Sì, ma quale? È fondamentale sapere quali sono le commissioni di negoziazione che hanno un impatto fondamentale sui ricavi generati dal trading online. Se state valutando più proposte e sono dal punto di vista del gradimento paritarie la convenienza economica in tal senso è indubbiamente un buon parametro per la scelta finale.

I costi legati alle commissioni non sono gli unici che può comportare un broker. Tra questi ci sono anche quelli, ad esempio, del mantenimento del conto deposito. Leggete con attenzione prima di dire sì e non avrete sorprese inaspettate ma solo guadagni grazie al trading online.