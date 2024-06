Come effettuare riprese aeree in 4K? Se lo chiede chi vuole creare video mozzafiato, che giochino con le lunghe distanze, con gli orizzonti larghi e con le inquadrature.

Il primo consiglio è di dotarsi di strumenti adeguati, come i droni professionali per effettuare riprese in 4K. In secondo luogo, è bene prendere alcuni accorgimenti, mettere in campo alcune prassi consolidate, adoperare tecniche di sicuro affidamento.

Ne parliamo qui, presentando alcuni consigli su come effettuare riprese aeree in 4K di assoluta qualità. Affronteremo quali la scelta del drone, le impostazioni della telecamera, la gestione delle inquadrature e la postproduzione.

I vantaggi delle riprese aeree in 4k

Prima di passare ai consigli è bene fare il punto sulle potenzialità delle riprese in 4K, dei motivi per adottare questa risoluzione.

Dettaglio e nitidezza . Il 4K è una delle risoluzioni più alte in assoluto. Dunque, consente un livello di dettaglio e chiarezza straordinario, che si rivela particolarmente utile quando la ripresa è aerea e quindi comprende oggetti in lontananza.

. Il 4K è una delle risoluzioni più alte in assoluto. Dunque, consente un livello di dettaglio e chiarezza straordinario, che si rivela particolarmente utile quando la ripresa è aerea e quindi comprende oggetti in lontananza. Ampia possibilità di ritaglio. La risoluzione, essendo elevata, consente di adoperare tagli importanti senza che ciò determini una eccessiva perdita di informazioni e dettaglio. Si tratta un dettaglio importante quando si prevede, per il girato, una pluralità di destinazioni e di formati: es. il 16:9 per la proiezione, il quadrato per le ads di Meta , il rettangolare per le stories sui social etc.

La risoluzione, essendo elevata, consente di adoperare tagli importanti senza che ciò determini una eccessiva perdita di informazioni e dettaglio. Si tratta un dettaglio importante quando si prevede, per il girato, una pluralità di destinazioni e di formati: es. il 16:9 per la proiezione, il quadrato per , il rettangolare per le stories sui social etc. Compatibilità con i supporti più grandi . Un video ad alta risoluzione ed estremamente dettagliato consente la proiezioni su supporti monstre, come grandi pareti o maxi schermi.

. Un video ad alta risoluzione ed estremamente dettagliato consente la proiezioni su supporti monstre, come grandi pareti o maxi schermi. Compatibilità con la post-produzione avanzata. E’ proprio il livello estremo di dettaglio che permette al video di adeguarsi alle funzioni di post-produzione più avanzate, senza che ciò determini uno sbilanciamento in termini di colori e forme.

Come effettuare riprese aeree in 4K perfette

Veniamo ora ai consigli. Affrontiamo cinque diversi ambiti, specificando per ciascuno l’approccio più corretto da adottare.

Scegliere il drone giusto . Per riprese aeree in 4K, è fondamentale scegliere il drone giusto. Sul mercato si trovano droni di base, intermedi e professionali, i cui prezzi variano notevolmente. Ai fini della scelta, bisogna valutare la propria esperienza di volo, il budget disponibile e le specifiche tecniche desiderate, come la qualità della camera e la stabilità del volo. Droni come il DJI Mavic Air 2 e il Phantom 4 Pro sono ottimi per video 4K grazie alla loro alta qualità d’immagine e stabilità.

. Per riprese aeree in 4K, è fondamentale scegliere il drone giusto. Sul mercato si trovano droni di base, intermedi e professionali, i cui prezzi variano notevolmente. Ai fini della scelta, bisogna valutare la propria esperienza di volo, il budget disponibile e le specifiche tecniche desiderate, come la qualità della camera e la stabilità del volo. Droni come il DJI Mavic Air 2 e il Phantom 4 Pro sono ottimi per video 4K grazie alla loro alta qualità d’immagine e stabilità. Impostazioni della telecamera. Per riprese in 4K di qualità, è bene regolare risoluzione, framerate, e bitrate. Un frame rate di 24-30 fps è ideale per conferire al video un sapore cinematografico, mentre un bitrate elevato assicura minor compressione e più dettagli. Nei giorni soleggiati, l’uso di filtri ND aiuta a gestire la sovraesposizione e mantenere la velocità dell’otturatore ideale, contribuendo a realizzare video più nitidi e professionali.

Per riprese in 4K di qualità, è bene regolare risoluzione, framerate, e bitrate. Un frame rate di 24-30 fps è ideale per conferire al video un sapore cinematografico, mentre un bitrate elevato assicura minor compressione e più dettagli. Nei giorni soleggiati, l’uso di filtri ND aiuta a gestire la sovraesposizione e mantenere la velocità dell’otturatore ideale, contribuendo a realizzare video più nitidi e professionali. Tecniche di ripresa avanzate. Il consiglio è di esplorare tecniche di ripresa particolare come panoramiche lente, voli in avanti con movimenti fluidi, e la modalità follow-me per catturare soggetti in movimento. Per video stabili, si consiglia il gimbal e sistemi di stabilizzazione integrati nel drone.

Il consiglio è di esplorare tecniche di ripresa particolare come panoramiche lente, voli in avanti con movimenti fluidi, e la modalità follow-me per catturare soggetti in movimento. Per video stabili, si consiglia il gimbal e sistemi di stabilizzazione integrati nel drone. Software di editing per la post-produzione. Per rifinire i video, sono essenziali software di editing avanzati come Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, o DaVinci Resolve. Questi programmi offrono strumenti potenti per montaggio, correzione colore, stabilizzazione, e aggiunta di effetti speciali.

Per rifinire i video, sono essenziali avanzati come Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, o DaVinci Resolve. Questi programmi offrono strumenti potenti per montaggio, correzione colore, stabilizzazione, e aggiunta di effetti speciali. Gli errori da evitare. Gli errori più comuni comprendono la sottoesposizione o sovraesposizione del video, una composizione dell’inquadratura sbagliata, e movimenti bruschi del drone. Anche il rispetto delle normative locali spesso viene disatteso, con tutto ciò che ne consegue in termini di sanzioni e multe.

Un consiglio per sfruttare al meglio i droni

Questi consigli sono molto utili ma non bastano. La risposta alla domanda come effettuare riprese aeree in 4K è “con l’esperienza e la conoscenza”. L’esperienza viene con il tempo e con la pratica. La conoscenza, invece, può essere stimolata mediante la fruizione di contenuti interessanti e completi.

Per esempio, quelli offerti da DroneBlogNews, testata che da anni è il punto di riferimento per gli amanti dei droni. Questa testata propone news ma anche analisi, valutazioni e consigli. Recensisce anche i droni, categoria per categoria, operando spesso un focus sui dispositivi professionali e finalizzate alle riprese aeree in 4K.