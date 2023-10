Chiesta la condanne per i quattro agrigentini, così come per gli altri dieci imputati, coinvolti nell’operazione “Vallone drug” su un presunto traffico di droga nell’area del Vallone, tra i territori delle province di Agrigento e Caltanissetta. I pubblici ministeri della Procura nissena hanno avanzato richiesta di condanna a 12 anni di reclusione per Luca Calogero Lauricella, sessantenne di Favara; 5 anni per Calogero Grimaldi, trentunenne di Casteltermini; 4 anni e 8 mesi per Francesco Di Bernardo, quarantaduenne di Casteltermini, e 4 anni per il favarese Antonio Puma, di 42 anni. L’accusa per i 14 imputati è quella di aver gestito un vasto traffico di droga (cocaina, hashish e marijuana).