Inferno di fuoco di in via Francesco Crispi di fronte all’hotel della Valle ad Agrigento. Un pulmino in marcia ha preso fuoco. Il conducente e gli.altri occupanti sono riusciti a scendere in tempo e a mettersi in salvo. Le fiamme si sono estese ed hanno carbonizzato anche un’auto ferma in sosta. Ad evitare ulteriori danni l’arrivo provvidenziale e davvero tempestivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. La strada è stata chiusa al traffico. Presenti i poliziotti della sezione Volanti che si sono occupati degli accertamenti di rito.