Confcommercio Agrigento interviene a sostegno di Simona Vella, titolare del locale Dacànto che si trova nella centralissima Via Atenea ad Agrigento.

” A nome di tutta Confcommercio – afferma Giuseppe Caruana, Presidente provinciale di Confcommercio Agrigento – esprimo piena solidarietà alla donna vittima, alcune notti fa, di uno spregevole gesto da parte del proprio persecutore ”. “ Purtroppo, gesti di questo genere non dovrebbero mai accadere. – dichiara Gabriella Cucchiara, Presidente di FIPE/Confcommercio Agrigento – .Alla collega, alla donna va tutta la nostra incondizionata vicinanza .Stigmatizziamo con forza questi deprecabili comportamenti che vanno a colpire persone che cercano di portare avanti con fatica il proprio lavoro e che si dedicano con amore e passione in attività di solidarietà a favore di chi ha bisogno di sostegno, donando anche e non solo un sorriso. La nostra associazione fa proprio l’appello che in tanti, in queste ore, stanno lanciando: “ Ha subito ingenti danni ed abbiamo tutti il dovere di sostenere Simona Vella, proteggerla e farle sentire che non è sola, con la nostra vicinanza e con un abbraccio. Vi aspettiamo tutti da Dacànto il locale, lunedì sera 24 Luglio, affinché possano recuperare tutto ciò che è stato distrutto nel minor tempo possibile. Questo luogo ha contribuito a sostenere la cultura, con visione e garbo ”.