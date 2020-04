47ENNE TROVATO MORTO NELL’AGRIGENTINO

Il corpo privo di vita di un uomo di 47 anni e’ stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi a Sciacca in un alloggio dell’antico quartiere di San Michele. Sono stati gli agenti della Polizia a intervenire su richiesta del prete della locale parrocchia che non riusciva ad avere notizie dell’uomo che lui stesso alcuni giorni prima aveva deciso di ospitare in locali della Caritas. L’ispezione del medico legale non avrebbe rivelato segni di violenza, i poliziotti accanto al cadavere hanno trovato una siringa ed e’ dunque probabile che la morte sia stata causata da un’overdose. Sul posto per i rilievi di rito il magistrato di turno della locale Procura. (ITALPRESS).