Investire in un immobile è un’ottima strategia per difendersi dall’inflazione e generare un reddito passivo. L’aumento dei prezzi coincide con una minore capacità di acquisto del denaro e con una perdita di valore dei risparmi. Per questo, convertire i risparmi in un immobile capace di rivalutarsi sul breve o lungo periodo è considerato da molti uno dei metodi di investimento più sicuri.

Acquistare un immobile per investire è un passo che deve essere fatto accuratamente. Non si può tenere conto solo del prezzo d’acquisto, ma è necessario considerare anche a quale prezzo si potrà vendere casa, per evitare di vanificare l’investimento iniziale.

Di seguito elencheremo cinque strategie di successo utilizzate dagli investitori più esperti per acquistare un immobile e trarne un profitto sicuro nel tempo.

Strategia “buy and hold”

La strategia buy and hold significa “compra e mantieni” ed è un ottimo modo per investire nel settore immobiliare. Implica l’acquisto di un immobile per affittarlo e mantenerlo a lungo termine per generare una rendita passiva.

Questa strategia consente inoltre agli investitori di beneficiare dell’apprezzamento della loro proprietà nel tempo.

La strategia buy and hold però si concentra sulla capacità di affittare la proprietà facilmente e ad ottimi prezzi. E’ quindi fondamentale scegliere un immobile in zone strategiche con un’alta domanda di alloggi.

Strategia “fix and flip”

Fix and flip significa “aggiusta e capovolgi” ed è una strategia di investimento che prevede l’acquisto di una proprietà, la sua ristrutturazione (parziale o totale) e la rivendita ad un prezzo più alto. A differenza della strategia “buy and hold” questa strategia si concentra sul plusvalore acquisito con la sistemazione dell’immobile e richiede agli investitori di avere una comprensione del mercato immobiliare locale, nonché una conoscenza dei costi e delle tecniche di ristrutturazione.

Strategia “hacking house”

La strategia hacking house è un approccio innovativo all’investimento immobiliare, che si concentra sull’acquisizione e la ristrutturazione di case in condivisione. Si tratta di acquistare una casa, apportare miglioramenti e ricavarne delle unità da affittare, ma allo stesso tempo mantenere un’unità per viverci. In questo modo è possibile finanziare l’investimento con un mutuo, affittare i locali e coprire le rate del mutuo con gli affitti. Questa strategia è diventata sempre più popolare negli ultimi anni poiché gli investitori cercano modi per massimizzare il ritorno sull’investimento iniziale riducendo al minimo il rischio. E’ inoltre un metodo conveniente per suddividere il costo di gestione della casa tra tutti gli inquilini.

Strategia “affitto vacanze”

L’acquisto di una casa per vacanze è una strategia classica di investimento che può avere diversi vantaggi: in primo luogo non si tratta solo di un investimento, ma di un’immobile che può essere usato anche per trascorrere le vacanze e, in secondo luogo, la casa può essere affittata a prezzi molto vantaggiosi quando l’immobile non viene locato. Inoltre, in quanto situato in località turistiche, il valore della proprietà difficilmente rischierà di scendere nel tempo.

Lo svantaggio principale è dato dal costo d’acquisto che nelle località turistiche è più alto.

In conclusione, questo tipo di strategia di affitto richiede anche un’attenta pianificazione e valutazione di alcuni aspetti da tenere in considerazione nel momento dell’acquisto, come ad esempio la posizione della proprietà, i servizi e il mercato locale degli affitti.

Strategia “affitto con riscatto”

La strategia di affitto con riscatto è una strategia di investimento immobiliare che aiuta gli investitori a ottenere rendimenti più elevati sui loro investimenti. Si tratta di acquistare un immobile e affittarlo ad un inquilino che diventerà proprietario della casa alla scadenza del contratto. L’inquilino verserà una rata mensile d’affitto maggiore, comprensiva del prezzo d’acquisto.

Questa strategia è vantaggiosa per l’investitore poiché la rendita mensile è più elevata e una volta terminato il contratto, l’immobile sarà automaticamente trasferito all’inquilino. Il venditore non dovrà quindi preoccuparsi di rimettere sul mercato l’immobile.

Scegliere la strategia di investimento immobiliare giusta

Investire nel settore immobiliare può essere un ottimo modo per proteggere i propri risparmi o generare una rendita. La scelta della strategia giusta però dipende da alcuni fattori, tra cui i principali sono la somma da investire e le aspettative temporali di ritorno dell’investimento. In ogni caso è sempre opportuno valutare l’andamento del mercato, soprattutto negli investimenti a lungo termine, per capire se nel tempo la proprietà potrà essere rivalutata. Rivolgersi ad un’agenzia immobiliare o ad un consulente finanziario può essere un’ottima idea per acquisire più informazioni, scegliere la somma giusta da investire e capire quale sia la modalità migliore per raggiungere i propri obiettivi finanziari.