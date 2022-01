Altri 2 decessi per Covid, a Camastra e Porto Empedocle, e registrati 234 nuovi casi, a fronte di 3.363 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 35.898 (1 marzo 2020 – 17 gennaio 2022). In totale i guariti sono 21.017. Gli attuali positivi sono 14.467, di cui 14.403 in isolamento domiciliare, e 64 ricoverati in ospedale. Sono 5 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 32 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 26 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare, in un hotel Covid fuori provincia. Complessivamente 413 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 201.430 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 17 gennaio 2022 sono 1.876.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 17 gennaio: Agrigento 4.086 ( 1.876 attuali contagiati, 2.181 guariti e 29 deceduti); Alessandria della Rocca 178 (92 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Aragona 487 (212 attuali contagiati, 269 guariti e 6 deceduti); Bivona 162 (82 attuali contagiati, 79 guariti e 1 deceduto); Burgio 166 (39 attuali contagiati, 126 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 146 (66 attuali contagiati, 78 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 291 (97 attuali contagiati, 189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 220 (92 attuali contagiati, 123 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 486 (239 attuali contagiati, 245 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 892 (326 attuali contagiati, 549 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 3.840 (1.528 attuali contagiati, 2.264 guariti e 48 deceduti); Casteltermini 555 (277 attuali contagiati, 272 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 381 (147 attuali contagiati, 228 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 349 (68 attuali contagiati, 278 guariti e 3 deceduti); Cianciana 219 (145 attuali contagiati, 69 guariti e 5 deceduti); Comitini 97 (44 attuali contagiati, e 53 guariti); Favara 3.294 (1.536 attuali contagiati, 1.732 guariti e 26 deceduti); Grotte 394 (222 attuali contagiati, 169 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 122 (61 attuali contagiati, 60 guariti e 1 deceduto); Licata 2.934 (1.030 attuali contagiati, 1.875 guariti, 29 deceduti); Lucca Sicula 133 (58 attuali contagiati, e 75 guariti); Menfi 663 (261 attuali contagiati, 392 guariti e 10 deceduti); Montallegro 221 ( 43 attuali contagiati, 172 guariti e 6 deceduti); Montevago 139 (26 attuali contagiati, 111 guariti e 2 deceduti); Naro 565 (217 attuali contagiati, 336 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.485 (1.189 attuali contagiati, 1.271 guariti e 25 deceduti); Porto Empedocle 1.448 (634 attuali contagiati, 800 guariti, e 14 deceduti); Racalmuto 594 (292 attuali contagiati, 297 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.125 (432 attuali contagiati, 678 guariti, e 15 deceduti); Ravanusa 1.039 (256 attuali contagiati, 772 guariti, 11 deceduti); Realmonte 372 (186 attuali contagiati, 183 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.255 (450 attuali contagiati, 1.780 guariti e 25 deceduti); Sambuca di Sicilia 446 (111 attuali contagiati, 309 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 204 (38 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 554 (281 attuali contagiati, 269 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 72 (17 attuali contagiati, e 55 guariti); Santa Elisabetta 121 (39 attuali contagiati, 81 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 531 (203 attuali contagiati, 319 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 274 (197 attuali contagiati, 75 guariti e 2 deceduti); Sciacca 2.242 (1.064 attuali contagiati, 1.146 guariti e 32 deceduti); Siculiana 569 (237 attuali contagiati, 326 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 85 (32 attuali contagiati, 52 guariti e 1 deceduto).

Salgono a 26 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.