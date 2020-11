B1, Green Basket Palermo – Agrigento, ecco dove vedere la partita in diretta

E’ scottata l’ora del campionato per la Fortitudo Agrigento, tra poco in campo al PalaMangano di Palermo per la sfida contro la locale squadra Green Basket Palermo. Ecco dove è possibile seguire la partita in diretta di Green Basket Palermo-Fortitudo Agrigento, 1^ giornata della fase qualificazione del campionato Lega Nazionale Pallacanestro Serie B Old Wild West 2020/21 👇🏻

– diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Feel Rouge TV’.

– diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Green Basket Palermo’;

– diretta streaming su Feel Rouge Tv (www.feelrouge.tv).