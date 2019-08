34° Memorial “Alfonso Pantalena” al Tennis Club Città dei Templi.

Si ripete la finale dello scorso anno Di Mauro–Schiliró

Ore 18 in campo per completare un torneo con più di 80 iscritti due gradi protagonisti del tennis siciliano già apprezzati lo scorso anno. Nico Schiliró cercherà la rivincita su Alessio Di Mauro. Onore ai due sconfitti in semifinale, i giovani Pietro Marino ed Alessio Siringo.