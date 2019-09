Rissa fra immigrati in centro, giovane fermato e denunciato

Ricostruita la rissa fra extracomunitari dell’altro giorno. Prima hanno fatto a botte nella zona attorno a Porta di Ponte, poi poche ore più tardi si sono ritrovati in vicolo Gozza, una stretta scalinata che porta alla via Atenea, ed hanno continuato a picchiarsi. Uno dei partecipanti ha minacciato gli altri presenti con un coltello, ma per fortuna non ha avuto il tempo di usarlo, per il provvidenziale e tempestivo intervento dei poliziotti della sezione Volanti, della Questura di Agrigento. Uno dei partecipanti, dopo alcune indagini, sarebbe stato fermato dagli agenti.

È un giovane del Gambia di 32 anni, attualmente sottoposto all’obbligo di dimora a Palermo, per reati contro la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno fermato lungo la via Francesco Crispi. Sotto il giubbotto era a torso nudo (in vicolo Gozza è stata recuperata una t-shirt, nella foto), e al momento del controllo ha fornito false generalità, ed era sprovvisto degli obbligatori documenti d’identità. L’immigrato è stato denunciato, in stato di libertà, e da li a poco, chiesto l’aggravamento della misura a suo carico.