Piazza Cavour, disposto sgombero degli immobili, attivato numero per assistenza popolazione. VIDEO

Piazza Cavour. Valutata la proposta del dirigente del settore V – Protezione Civile, ieri è stata disposta l’ordinanza di sgombero in via precauzionale dell’edificio interessato dal crollo al civico 51 e degli immobili condominiali adiacenti in via Vittorio Emanuele Orlando al civico n. 1 e n. 29. Con la stessa ordinanza è stato disposto il divieto di transito nella via Vittorio Emanuele Orlando fino alla porzione di Piazza Cavour interessata dal sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. L’ordinanza ha stabilito inoltre di onerare i proprietari dell’immobile interessato dal crollo della messa in sicurezza dell’edificio delle zone interessate, fatte salve le misure di competenza poste in essere dall’ Autorità giudiziaria. Ciascuno per quanto di propria competenza sta seguendo le diverse fasi per assicurare il ritorno alla normalità nel modo più tempestivo possibile.

È stato attivato in collaborazione con la protezione civile del libero consorzio di Agrigento il numero 3336141869 per assistenza alla popolazione.