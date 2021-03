3 i nuovi positivi al Covid. Micciché commenta le ordinanze: “speriamo servano da deterrente”

Si registrano altri 3 nuovi casi di persone positive al Coronavirus oggi ad Agrigento. La notizia dei quattro casi registrati al liceo Politi porta a pensare che qualcuno di questi potrebbe essere della provincia, dove oggi si registrano 29 casi. Ad Agrigento non ci sono stati decessi e nemmeno guarigioni, per cui il dato complessivo si attesta sui 59 casi in trattamento tra domiciliari e ospedalieri. “Io, come sapete- dice il sindaco di Agrigento- ho già disposto la didattica a distanza al liceo classico Empedocle e in quello scientifico Politi e ho ordinato la chiusura al traffico delle auto il sabato e la domenica dalle 15,30 alle 20, con eccezione dei residenti e di coloro che possono dimostrare interesse, come i proprietari di locali o di b&b o case vacanza. Speriamo che questo serva da deterrente a quanti non rispettano il divieto di assembramento e amano la folla.”