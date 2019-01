Serie B: Akragas Futsal – Polisportiva Futura 3 a 2

Vittoria di cuore, rabbia ed orgoglio quella ottenuta allo Sport Village di Agrigento nella prima giornata di ritorno della Serie B di calcio a 5 per i bianco azzurri dell’Akragas Futsal,

che dopo una gara dai due volti riescono ad imporsi su un coriaceo Polisportiva Futura con il risultato di 3 a 2.

La gara:

Primo tempo in salita per i ragazzi della Valle dei Templi che sparano a salve e sembrano accusare il fraseggio e le letali ripartenze degli ospiti chiudendo sotto di due reti.

Secondo tempo da grande squadra per i padroni di casa che attaccano fin da subito a testa bassa, schiacciano gli ospiti nella propria metà campo, creando tanto e alla fine riuscendo meritatamente a nostro avviso a ribaltare il risultato dopo un assedio continuo alla porta avversaria.

Le reti dell’incontro portano le firme

per gli ospiti di Rotella per lui una doppietta; per i padroni di casa di Cascino per lui due reti e Francolino suo il goal partita su tiro libero.

Tre punti che valgono oro quelli conquistati oggi dalla squadra della città dei Templi, che forse in questo momento non sta attraversando uno straordinario momento di forma, ma che ha dimostrato con l’ottima reazione vista nella ripresa di essere un gruppo coeso che sa lottare senza arrendersi mai.

In virtù della vittoria odierà il Gigante allunga a 12 punti il suo vantaggio sulla zona play out e può guardare con cauto ottimismo alla sfida di sabato 19 Gennaio a Reggio Calabria contro il Cataforio terza forza del campionato.