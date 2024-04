Sono entrati tutti nello stesso giorno nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A distanza di 27 anni 12 vigili del fuoco, tutti ancora in servizio, ai Comandi di Agrigento, Trapani, Enna e Reparti Volo Catania e Palermo si sono ritrovati in un ristorante della città dei templi, il “Capotavola” al viale della Vittoria, per ricordare l’evento: 14 aprile 1997 – 14 aprile 2024.

Fanno parte del 40esimo corso permanente. Ad organizzare il raduno Francesco Callari in servizio al Comando provinciale di Agrigento. Ecco i vigili del fuoco presenti: Francesco Callari Michele Romano, Giovanni Romano, Ignazio Calè, Antonino Asta, Paolo Celi, Calogero Cancaro, Pietro Mazzagatti, Massimo Gallo Enrico Grimaldi, Pietro Bandiera e Salvatore Pipitone.

Al termine del pranzo il gruppo di vigili del fuoco si è spostato a San Leone, precisamente lungo il viale delle Dune, ed ha deposto un mazzo di fiori alla lapide che ricorda un loro collega deceduto anni fa in seguito ad un malore.