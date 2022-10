250mila euro per manutenzione delle caditoie.

Spesso i danni a cose, abitazioni e persone causati dalle alluvioni sono dovuti anche alla mancanza di una manutenzione adeguata di strade e di cunette stradali, e del coordinamento degli interventi di pulizia di caditoie, tombini e cunette su strade ed aree comunali. È, dunque , opportuno agire in via precauzionale, tramite attività di prevenzione: il loro corretto funzionamento viene mantenuto attraverso la pulizia e lo svuotamento delle camere di sedimentazione dove presenti, per mantenerne l’efficienza ed evitare così il ristagno delle acque meteoriche. Ad Agrigento, la seconda commissione consiliare permanente, fa sapere che “è stata stanziata la somma stanziata pari a 250.000 euro destinata alla manutenzione delle caditoie. Il tecnico interessato- dicono i componenti la commissione- ha precisato che verranno interessate tutte le caditoie dei quartieri.” La seconda Commissione consiliare permanente, esprime soddisfazione per le somme già stanziate e si impegna a seguire lo stato dei lavori, “affinché venga garantita la possibilità di un normale deflusso delle acque piovane.”