25 APRILE: DEPOSIZIONE CORONE A SCIACCA, TRICOLORE E BELLA CIAO DA BALCONI

La città di Sciacca celebra il 25 aprile, nel 75esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con una cerimonia sobria ed essenziale, nel rispetto dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria e delle indicazioni della Prefettura di Agrigento”. Ad annunciarlo è il sindaco della cittadina dell’Agrigentino, Francesca Valenti, che sabato prossimo alle 9.30 sarà in piazza Friscia con una rappresentanza della Polizia municipale per deporre corone di fiori al Milite Ignoto e al monumento dedicato ai Marinai d’Italia all’interno della villa comunale. “E’ ammessa la partecipazione, così come da nuova direttiva del ministero dell’Interno, di un’unica rappresentanza delle associazioni partigiane e combattentistiche, con modalità di distanziamento interpersonale compatibile con la situazione emergenziale”, spiegano dal Comune. In occasione del 25 aprile, l’Amministrazione comunale aderisce alle iniziative dell’Anpi, invitando i cittadini a cantare ‘Bella ciao’ sui balconi (flashmob #bellaciaoinognicasa delle 15) e a sventolare la bandiera tricolore. (Adnkronos)