23 maggio 1992, 29 anni fa la strage di Capaci

Oggi, 23 maggio, è il 29mo anniversario della strage di Capaci nella quale morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani. Le commemorazioni organizzate dalla Polizia di Stato si svolgono a Palermo alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del capo della Polizia, il prefetto Lamberto Giannini, a partire dalle 10.15 con la deposizione di una corona d’alloro nell’Ufficio scorte della caserma Lungaro, presso la lapide che ricorda i Caduti degli attentati di Capaci e via D’Amelio. Subito dopo la cerimonia di disvelamento della teca contenente i resti della Fiat Croma, ormai conosciuta come “Quarto Savona 15”, dal nome della sigla radio attribuita agli uomini della scorta di Giovanni Falcone. La Rai, presenta un palinsesto dedicato su tutte le reti e le testate. “Falcone e Borsellino non si sono mai lasciati intimidire dalle minacce, onorarli significa affidare alle nuove generazioni un esempio di legalità – ha detto il presidente della Rai Marcello Foa nella conferenza stampa di presentazione -. La mafia si combatte con la cultura, l’informazione, il senso civico e l’educazione. Mai verrà meno l’impegno della Rai nella lotta alla criminalità e alle mafie”.