Fuori programma durante la cerimonia del 2 giugno in piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento. Un gruppo di cittadini, hanno esposto alcuni striscioni per ribadire il “No” alla realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle. Una protesta pacifica e silenziosa, sotto gli occhi della Digos, per sensibilizzare le autorità presenti. Nessuno slogan di disturbo. Al termine del sit-in, svolto senza nessuna autorizzazione, tutti i manifestanti sono stati identificati dalla polizia.