1917, il film sulla Grande Guerra candidato a 10 Oscar

Con il film intitolato 1917– al cinema già da questo weekend- il prestigioso regista Sam Mendes (American Beauty, Jarhead, Revolutionary Road, Skyfall, Spectre) ci trasporta nella Prima guerra mondiale con una storia epica di genere bellico, nominata a 10 Oscar e vincitrice già di ben 2 Golden Globes.

Protagonisti del film sono due soldati britannici, Schofield e Blake, interpretati rispettivamente dagli attori George MacKay e Dean-Charles Chapman affiancati da un cast stellare tra cui brillano i nomi di Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Richaed Madden (I Medici), Mark Strong e Andrew Scott.

Blake e Schofield sono due soldati ai quali è stato assegnato un compito davvero importante: attraversare le linee nemiche per portare dall’altra parte della trincea un segretissimo messaggio, un dispaccio di enorme importanza che consegnato in tempo può salvare la vita di centinaia di sudditi di sua maestà. La missione è altamente rischiosa, anche perchè si tratta di una forsennata corsa contro il tempo. Complice ne è il fratello di uno dei due soldati mandati in missione. Una parte delle truppe britanniche subisce un’imboscata per mano dell’esercito tedesco, in questo modo portare a termine la missione diventa davvero una questione di vita o di morte per i soldati, incluso il fratello di Blake.

Il ruolo del messaggero nella guerra non è uno di quelli sui quali la cinematografia ha rivolto grande attenzione, infatti, non lo si è visto in molti film. Il regista, tuttavia, ha voluto concentrare l’attenzione su questo ruolo traendo ispirazione da una storia realmente accaduta, quella del nonno Alfred H. Mendes che fu un soldato messaggero durante la Prima guerra mondiale. Eppure, 1917 non è un film biografico perché i personaggi e le vicende narrate che si susseguono sono fittizie. 1917 è un film appassionante che rilancia il genere con una storia che tiene lo spettatore con il fiato sospeso.

!917 è proiettato presso il Cinema Concordia di Agrigento. Orario spettacoli: 18.00-20.15-22.30