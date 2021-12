1,5 milioni di euro per i comuni impegnati nella gestione dei flussi migratori

“Saranno stanziati 1,5 milioni per dare supporto ai comuni impegnati nella gestione dei flussi migratori (Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani)” . I deputati del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, Filippo Perconti e Vita Martinciglio annunciano il rifinanziamento in Manovra per i comuni siciliani che devono garantire la sicurezza dei cittadini e dei migranti. “Era nostro obiettivo aiutare concretamente questi territori alle prese con la gestione dei flussi migratori, in una situazione resa ancor più delicata dall’emergenza sanitaria. In questo modo Grazie, grazie all’emendamento presentato al Senato del collega Pietro Lorefice, abbiamo ottenuto un rifinanziamento del contributo per questi comuni. Manteniamo sempre alta l’attenzione sulle problematiche che stanno affrontando i territori impegnati in queste operazioni. Il fondo è stato istituito lo scorso anno nel governo Conte ed è stato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle per fornire risorse che potranno essere utilizzate per strutturare al meglio l’accoglienza – aggiungono i deputati del Movimento 5 Stelle – Questo contributo di 1,5 milioni non deve essere considerato fine a se stesso perché il fenomeno migratorio va affrontato in maniera strutturale. È quindi nostro dovere non lasciare soli tutti quei comuni che da sempre si sono dimostrati modelli di accoglienza”.