1° maggio: ponte positivo per la ricettività. Federalberghi: «Occupazione al 75 – 85%, +4 – 5% sul 2019»

Il ponte del primo maggio si apre sotto ottimi auspici per il turismo, complice anche le belle giornate, scatta la prima tintarella in riva al mare.

Nelle strutture alberghiere della costa agrigentina si registrano numerose prenotazioni, che interessano non soltanto il capoluogo ma anche le città costiere dell’intero territorio. «Registriamo molte prenotazioni – dice il presidente di Federalberghi Agrigento, Francesco Picarella – sono tornati i gruppi di turisti italiani e stranieri. Un ottimo inizio di stagione che vedrà il ritorno, secondo le previsioni di molti stranieri e della tendenza da parte degli italiani di preferire il proprio paese, scrigno di ineguagliabili tesori naturali, storico e culturali. Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025 continua a fare da traino, attirando già da adesso numerosi turisti».

Per il ponte del Primo Maggio conclude Picarella: «l’occupazione nelle strutture alberghiere si aggira intorno al 75/85%, circa il 4/5 % in più rispetto allo stesso periodo del 2019, fase pre Covid». I turisti arrivano da tutte le regioni italiane, mentre le presenze straniere vedono in prevalenza francesci, spagnoli, inglesi e americani .