Anche Fiavet Sicilia aderirà alla manifestazione in programma domani ad Agrigento per la viabilità e contro l’isolamento che vive la provincia agrigentina.

A comunicarlo il presidente regionale della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo Giuseppe Ciminnisi.

“Condividiamo le preoccupazioni di cittadini ed imprese che a causa di pesanti deficit infrastrutturali sono penalizzati da anni sotto ogni profilo. Dal punto di vista strettamente turistico, l’attuale situazione viaria, marginalizza anche siti importanti come la Valle dei Templi, che, per una questione di tempistiche, rimane spesso esclusa dal circuito delle escursioni crocieristiche.

In generale, il continuo blocco delle arterie viarie non consente agli operatori turistici di programmare ed organizzare con serenità il proprio lavoro.

Con l’imprevisto sempre dietro l’angolo e con tempi di percorrenza diventati ormai indecenti è davvero difficile sviluppare e mantenere i flussi turistici”.