Artisti riuniti nel giorno della memoria

“Artisti del teatro in 60 minuti per non dimenticare”, è l’ iniziativa organizzata dall’ Aics di Agrigento voluta dal suo Presidente Giuseppe PETIX e dal Dirigente del Dipartimento Cultura il giornalista Stelio Zaccaria, con la collaborazione di numerosi altri enti , nell’ambito dei festeggiamenti di Agrigento 2020,che si terrà lunedì prossimo al Circolo Empedocleo con inizio alle ore 18.30.

Un evento con la presenza di molti validi attori, che secondo un articolato e ricco sussuguirsi di interventi , e con la regia di Pippo Alvaro ed Angelo Cinque, racconteranno storie, brani, testimonianze che ricorderanno la shoah e la buia pagina di storia che precedette l’apertura dei cancelli di Auschwitz . La serata sarà presentata dalla giornalista Margherita Trupiano.