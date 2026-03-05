Mandorlo in Fiore, tra costi e rilancio: il dibattito entra nel vivo

La Sagra del Mandorlo in Fiore, una delle manifestazioni più rappresentative della tradizione culturale e identitaria di Agrigento, torna al centro del dibattito politico cittadino. A pochi giorni dall’avvio dell’edizione 2026, in programma dal 7 al 15 marzo, si moltiplicano le riflessioni sull’organizzazione dell’evento, sui costi sostenuti e sulle prospettive future della manifestazione.

Secondo quanto riportato negli atti della giunta comunale, il piano finanziario per l’edizione 2026 prevede una spesa complessiva di circa 807 mila euro, cifra che rende questa una delle edizioni più costose degli ultimi anni. Il confronto con le edizioni precedenti evidenzia un incremento significativo: nel 2024 la spesa era stata di circa 633 mila euro, mentre nel 2025 si era attestata attorno ai 700 mila euro.

Su questi numeri interviene il movimento Controcorrente, che invita ad aprire una riflessione sull’opportunità di un investimento pubblico di questa portata in una città che continua ad affrontare criticità legate alla manutenzione urbana, ai servizi e al decoro. Il movimento sottolinea come sia legittimo interrogarsi non solo sul costo complessivo della manifestazione, ma anche sulla ricaduta economica concreta che un evento di questo tipo riesce a generare per il territorio.

Tra i punti sollevati c’è anche il tema della programmazione. Il programma dettagliato degli eventi è stato reso noto solo a ridosso dell’inizio della manifestazione, una tempistica che – secondo Controcorrente – rischia di penalizzare sia i turisti sia gli operatori del settore turistico, come alberghi, ristoranti, guide e attività commerciali, che necessitano di mesi di anticipo per organizzare al meglio la stagione.

Una pianificazione più anticipata, osservano dal movimento, consentirebbe ai tour operator di inserire l’evento nei propri pacchetti turistici annuali e potrebbe contribuire anche alla destagionalizzazione dei flussi, obiettivo strategico per una città a forte vocazione culturale come Agrigento.

Il Mandorlo in Fiore – sottolinea ancora Controcorrente – rappresenta una grande opportunità per il territorio, ma per valorizzarla pienamente sarebbe necessario adottare un modello organizzativo basato su programmazione anticipata, coinvolgimento del sistema turistico locale, ricerca di sponsor privati e piena trasparenza nelle procedure di appalto e nei bandi.

Sulla questione interviene anche Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento e promotore dell’area civica “Tutti Insieme per una Città Normale”, che rilancia il dibattito proponendo una diversa visione per il futuro della manifestazione.

«Ho sempre detto con grande sincerità – afferma Di Rosa – che tecnicamente non entrerò nei dettagli organizzativi della Sagra del Mandorlo, perché non è la mia materia specifica. Quello che posso dire da cittadino e da candidato sindaco è che negli ultimi anni l’organizzazione ha certamente fatto un salto di qualità, ma è cresciuta in modo esponenziale anche la spesa».

Per il candidato sindaco la festa rappresenta un patrimonio culturale e identitario che deve essere difeso, ma inserito in una strategia più moderna e sostenibile.

«Se sarò sindaco – spiega – la Sagra del Mandorlo dovrà essere rilanciata soprattutto a livello mediatico. Un evento di questo livello non può essere promosso poche settimane prima: va pubblicizzato almeno un anno prima, programmato con largo anticipo e riportato ai fasti di un tempo. Deve tornare ad essere la vera Sagra del Mandorlo, con il Mandorlag e con tutte le iniziative storiche che l’hanno resa famosa nel mondo».

Di Rosa pone però anche una questione di equilibrio tra investimenti per la festa e condizioni generali della città.

«La spesa complessiva – continua – deve essere rivista alla luce dello stato in cui si trova Agrigento. Oggi la città ha bisogno di bagni pubblici, servizi per i turisti e servizi essenziali per i cittadini. La festa del Mandorlo deve tornare ad essere la festa di tutta la città, non soltanto della via Atenea o del viale della Vittoria».

Il candidato sindaco lancia quindi una proposta che guarda al futuro dell’evento e alla possibilità di ridurre il peso sulle casse pubbliche.

«Una manifestazione così importante – afferma – se ben strutturata può essere sostenuta in gran parte dagli sponsor privati. Un buon prodotto si vende facilmente. E la Sagra del Mandorlo è un prodotto straordinario».

Infine l’affondo politico:

«Non si può continuare a raccontare agli agrigentini che i fondi sono “vincolati” e possono essere spesi solo per la Sagra del Mandorlo mentre, nello stesso tempo, si riducono risorse destinate a servizi obbligatori. Quando un evento è organizzato bene e ha una forte attrattiva, trova anche finanziamenti privati».

«La Sagra del Mandorlo – conclude Giuseppe Di Rosa – va tutelata, difesa e fatta, ma con giudizio, con una vera strategia e con il rispetto della città e dei suoi cittadini».

Il confronto sulla storica manifestazione agrigentina, dunque, si inserisce sempre più nel clima pre-elettorale in vista delle prossime amministrative, trasformando la Sagra del Mandorlo in Fiore non solo in un evento culturale e turistico, ma anche in uno dei temi centrali del dibattito sul futuro di Agrigento.

